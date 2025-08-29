Governo entrega Orçamento de 2026 com superávit primário de 0,25% do PIB

O governo federal entregou hoje ao Congresso Nacional o PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) para 2026, no último dia útil antes do fim do prazo constitucional. A proposta prevê um reajuste real de 2,5% para o salário mínimo a partir de 1° de janeiro do ano que vem e um superávit primário de 0,25% do PIB.

O que aconteceu

O PLOA de 2025, protocolado no começo da noite prevê uma despesa total de R$ 2,42 trilhões. Desse montante, aproximadamente R$ 3,14 trilhões são despesas financeiras e R$ 3,2 trilhões, primárias.

O projeto prevê aumento acima da inflação para o salário mínimo. O novo valor, de R$ 1.631, mantém a política de valorização do salário mínimo e significa um aumento de R$ 113 em comparação com o salário mínimo atual, de R$ 1.518.