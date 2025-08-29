Governo publica norma que iguala tratamento de fintechs ao de bancos

Fintechs terão que justificar eventuais movimentações suspeitas. Com a mudança, as empresas financeiras precisarão dar mais informações sobre movimentações, em especial as consideradas suspeitas. A medida busca aumentar a fiscalização e a parceria da Receita com a PF (Polícia Federal).

Fisco avaliou que as fintechs se aproveitaram de "vácuo regulamentar". Em nota publicada na noite de ontem, a Receita disse que as empresas estavam livres das "obrigações de transparência e de fornecimento de informações" definidas para as instituições do segmento financeiro há mais de 20 anos. "O crime organizado sabe disso e aproveita essa brecha para movimentar, ocultar e lavar seu dinheiro sujo", diz o texto.

Norma equipara o tratamento das empresas do Sistema Financeiro. Conforme a determinação, a Cofis (Coordenação Geral de Fiscalização) da Receita Federal vai editar atos complementares para o cumprimento das determinações estabelecidas pela Lei do Sistema de Pagamentos Brasileiro. "Não estamos criando nada de novo, apenas adotando as definições da lei já existente", destacou a Receita na nota publicada ontem.

Ministro da Fazenda havia antecipado a edição da norma. Após a operação deflagrada ontem contra a atuação das fintechs para ocultar recursos do crime organizado, o ministro Fernando Haddad disse que as fintechs já estavam na mira do governo. A fintech central do esquema irregular teria movimentado R$ 47 bilhões entre 2020 e 2024, segundo a Receita.