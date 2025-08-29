INSS de setembro: veja calendário com as datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. Os repasses seguirão a ordem do número final do benefício (ignorando o dígito verificador), preservando o formato já adotado para dar mais organização e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Quem recebe até um salário mínimo terá os depósitos realizados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já os segurados com renda acima do piso nacional receberão seus valores entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS movimenta mais de 40 milhões de benefícios todos os meses. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que ganham acima desse valor.