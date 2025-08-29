PRF promove leilão de mais de 1.000 veículos com opções a partir de R$ 400

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí realiza nos dias 3 e 4 de setembro um leilão com mais de mil veículos que foram retidos ou apreendidos no estado.

O que aconteceu

São 1.055 veículos no total, entre automóveis e motocicletas. O leilão será totalmente online através do site Vip Leilões e é preciso se cadastrar com pelo menos 48 horas de antecedência para participar.

Há opções de carros a partir de R$ 2.000 —um Fiat Bravo 2012. Entre as motos, há lances iniciais a partir de R$ 400, como uma Dafra Zig 50 de 2012.