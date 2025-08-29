PRF promove leilão de mais de 1.000 veículos com opções a partir de R$ 400

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí realiza nos dias 3 e 4 de setembro um leilão com mais de mil veículos que foram retidos ou apreendidos no estado.
O que aconteceu
São 1.055 veículos no total, entre automóveis e motocicletas. O leilão será totalmente online através do site Vip Leilões e é preciso se cadastrar com pelo menos 48 horas de antecedência para participar.
Há opções de carros a partir de R$ 2.000 —um Fiat Bravo 2012. Entre as motos, há lances iniciais a partir de R$ 400, como uma Dafra Zig 50 de 2012.
Parte dos veículos foi apreendida pela PRF durante fiscalizações e operações contra crimes. Há também veículos abandonados ou recolhidos por irregularidades administrativas que estão há mais de 60 dias nos pátios conveniados em Parnaíba, Piripiri e Bom Jesus.
O leilão será realizado em quatro etapas, duas de veículos conservados e outras duas de sucatas. Os interessados podem visitar os lotes disponíveis apenas até esta sexta-feira —os locais descritos estão no edital.
Leilão 1 - Veículos conservados:
- 3 e 4 de setembro, às 9h
- Veículos conservados nos pátios da PRF-PI
- É dividido em dois dias em razão da grande quantidade de veículos
Leilão 2 - Veículos conservados (remanescentes)
- 11 de setembro, às 9h
- Veículos não vendidos ou não pagos no Leilão 01
- Lance mínimo: 70% do valor inicial
Leilão 3 - Sucatas
- 5 de setembro, às 9h
- Veículos classificados como sucata ou não vendidos nos leilões anteriores
Leilão 4 - Sucatas (remanescentes)
- 17 de setembro, às 9h
- Sucatas não vendidas ou não pagas no Leilão 3
- Lance mínimo: 50% ou 10% do valor inicial
