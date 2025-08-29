Salário mínimo foi atualizado em 2025; veja valor do piso nacional

O novo piso salarial nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste tenha entrado em vigor em janeiro, o pagamento só ocorreu no mês seguinte, já que os salários são liberados após o período trabalhado. Dessa forma, o contracheque de fevereiro passou a refletir a correção.

O salário mínimo é o valor base que garante a menor remuneração possível a quem exerce atividade formal no país. Além de regular os rendimentos dos empregados, ele serve de referência para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas pagos pelo governo.