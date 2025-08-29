Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário com datas de liberação

No formato original do FGTS, o saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode retirar todo o saldo da conta, além da multa quando for devida.

O saque-aniversário fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser feito dentro de um prazo de 60 dias.

Como aderir

A adesão é opcional e deve ser realizada pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. Nesses canais, o trabalhador também informa uma conta bancária para receber os valores. De acordo com a Caixa Econômica, a quantia é depositada em até cinco dias úteis após o pedido, caso seja feito dentro do mês de aniversário.

Pelo mesmo aplicativo é possível solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão, desde que não exista operação de antecipação em vigor. Essa mudança, porém, só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Qual o valor a receber

O montante liberado no saque-aniversário é calculado com base em uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre a soma dos saldos disponíveis nas contas do FGTS. A esse percentual é adicionada uma parcela fixa, de acordo com a faixa de saldo.