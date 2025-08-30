Expointer quer mostrar força do agro na reconstrução do Rio Grande do Sul

A 48ª edição da Expointer começou hoje em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, determinada a mostrar a força do agronegócio nos esforços de reconstrução do Rio Grande do Sul, que sofreu em maio de 2024 com as piores chuvas da história.
Neste ano, a maior feira de agricultura e pecuária a céu aberto da América Latina conta com 2.500 exibidores e 6.696 animais em exposição e à venda — quase 40% a mais do que em 2024. Há 456 negócios familiares participando do evento, o maior número da história, além de 137 empresas de máquinas e implementos, 5% acima do registrado no ano passado. A expectativa é receber um público de 800 mil pessoas nos nove dias da feira, que vai até 7 de setembro.
Estaremos aqui mostrando a potência do agro gaúcho com animais, máquinas, equipamentos, tecnologia. É um mundo que o agro gira -- em termos de PIB [Produto Interno Bruto] do Rio Grande do Sul, cerca de 40%. É muito importante esta feira para os negócios e para a economia gaúcha.
Edivilson Brum, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul
No ano passado, as vendas de maquinário, principal negócio da feira, movimentaram R$ 7,39 bilhões. Segundo Brum, que comandou a abertura dos portões do parque de exposições Assis Brasil nesta manhã, é um desafio repetir o volume porque o produtor gaúcho está descapitalizado devido aos empréstimos contraídos na estiagem de 2022 e 2023 e na chuva de 2024. Por isso, a renegociação das dívidas, tratada no PL 320/2025, que está tramitando no Congresso Nacional, é um dos principais assuntos de debates na atual edição da Expointer.
Produtor Gaúcho, a sua vocação é plantar, a sua vocação é criar. O menor percentual de inadimplência até as cheias era do produtor gaúcho. Ou seja, isso demonstra a capacidade, a vontade de pagar a conta, de pegar o recurso emprestado para solucionar esse problema que vem afligindo a todos nós.
Edivilson Brum, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul
Brum disse que as autoridades do governo federal foram convidadas para o evento. Por ora, não houve confirmação da participação de nenhum representante do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Agricultura familiar
Boa parte dos agricultores familiares que participam do evento exibe, em seus estandes, alimentos coloniais, que são uma grande tradição do estado. Mas também há espaço para novidades, como os produtos derivados de ruibarbo, escolhidos pela Fazenda da Cria para a sua estreia e a do município de São Francisco de Paula — que fica a 126 quilômetros a nordeste de Porto Alegre — na Expointer. De origem asiática, a planta é muito utilizada no preparo de chás e sobremesas com frutas, como geleias e cremes.
Viemos hoje com o produto pão colonial, recheado com alho poró e queijo serrano, que é uma homenagem ao meu pai, que foi o primeiro produtor de alho-poró do Sul do Brasil. E com o ruibarbo, que é a única plantação que tem no Brasil. É uma planta que gosta muito de frio e de umidade, mas não de banhado e nem de temperatura negativa. Não está sendo fácil o cultivo também porque ninguém conhece, quando ela adoece ou alguma coisa assim, não tem nenhum agrônomo para dizer como que faz. Temos uma plantação de quase mais de 35 mil pés e estamos fazendo o lançamento no mercado com geleias de ruibarbo, cuca, bolo, torta. Nosso colega faz cerveja. Fizemos uma parceria para a produção de uma linha de cosméticos bem natural com o extrato do ruibarbo. As pessoas dizem que não conhecem, nunca comeram, mas todo mundo já consumiu, de um jeito ou de outro, numa bebida, num cosmético ou num medicamento. Empresas como Natura e Boticário têm perfumes com a essência de ruibarbo, por exemplo.
Isaura Muller, sócia-proprietária da Fazenda da Cria
