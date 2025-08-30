Expointer quer mostrar força do agro na reconstrução do Rio Grande do Sul

No ano passado, as vendas de maquinário, principal negócio da feira, movimentaram R$ 7,39 bilhões. Segundo Brum, que comandou a abertura dos portões do parque de exposições Assis Brasil nesta manhã, é um desafio repetir o volume porque o produtor gaúcho está descapitalizado devido aos empréstimos contraídos na estiagem de 2022 e 2023 e na chuva de 2024. Por isso, a renegociação das dívidas, tratada no PL 320/2025, que está tramitando no Congresso Nacional, é um dos principais assuntos de debates na atual edição da Expointer.

Produtor Gaúcho, a sua vocação é plantar, a sua vocação é criar. O menor percentual de inadimplência até as cheias era do produtor gaúcho. Ou seja, isso demonstra a capacidade, a vontade de pagar a conta, de pegar o recurso emprestado para solucionar esse problema que vem afligindo a todos nós.

Edivilson Brum, secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul

Brum disse que as autoridades do governo federal foram convidadas para o evento. Por ora, não houve confirmação da participação de nenhum representante do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Agricultura familiar

Boa parte dos agricultores familiares que participam do evento exibe, em seus estandes, alimentos coloniais, que são uma grande tradição do estado. Mas também há espaço para novidades, como os produtos derivados de ruibarbo, escolhidos pela Fazenda da Cria para a sua estreia e a do município de São Francisco de Paula — que fica a 126 quilômetros a nordeste de Porto Alegre — na Expointer. De origem asiática, a planta é muito utilizada no preparo de chás e sobremesas com frutas, como geleias e cremes.

Isaura Muller, sócia-proprietária da Fazenda da Cria, pioneira na produção de ruibarbo no Brasil Imagem: Andrea Martins/UOL