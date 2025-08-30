Demanda do etanol impulsiona cotação do milho certificado

É o caso do espinhoso agave azul, alvo de um projeto da Embrapa Agroenergia, ainda em fase de estudos, que poderá resultar em uma nova fonte de produção de etanol no Semiárido nordestino.

Além do milho, outra opção mais desenvolvida é a dos resíduos lignocelulósicos, como palha e bagaço da cana, que compõem a chamada segunda geração (2G) do etanol de cana. Feito a partir de resíduos, rejeitos e produtos não alimentícios para humanos, o 2G já está em escala comercial, embora ainda pequena devido a desafios tecnológicos e custo de produção.

Entre os cereais, sorgo e trigo já figuram como opção ao milho em janelas de safrinha. Segundo Silva, do Imea, em geral, as usinas usam uma mistura com uma porcentagem de milho e outra de sorgo. A soja, por sua vez, é citada na literatura desde 2019 como fonte para etanol. O produto faz parte de relatórios recentes de empresas como a Usina Caramuru, que produz biodiesel e etanol desse grão, mas não tem um volume significativo no país.

Produtores motivados

Marco Aurelio Castelli, sócio-diretor da Agrobom Comércio e Exportação de Cereais, diz que a eficiência da produção de etanol de milho é muito maior que a da cana-de-açúcar. "A cana tem um alto volume de processos de produção e coleta, o transporte é um processo caro, e não se consegue armazenar matéria-prima para poder fabricar o ano inteiro, coisa que no milho já não acontece", observa.

Outra vantagem é produzir não só o etanol, mas uma ampla gama de subprodutos, como óleos vegetais e DDG (grãos secos de destilaria), que são matéria-prima de ração animal. "Agrega valor, fazendo que a usina possa pagar melhor que os outros compradores. Existe uma mudança significativa na geografia de formação de preço no Brasil com essa entrada das usinas de etanol em regiões que têm um grande potencial produtivo e uma sobra de milho", aponta Castelli.