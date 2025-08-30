Alta no mínimo e Bolsa Família congelado: os destaques do orçamento 2026

O orçamento previsto pelo governo para 2026 inclui reajuste do salário mínimo acima da inflação e aumento do Auxílio Gás. Já o Bolsa Família fica congelado. O PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) foi entregue ontem pelo governo ao Congresso. Veja a seguir os principais pontos.

Entenda

O projeto prevê aumento para o salário mínimo. O novo valor, de R$ 1.631 significa um aumento de R$ 113 em comparação com o salário mínimo atual, de R$ 1.518 - alta de 7,44%. Com a proposta, o governo mantém sua política de valorização do salário mínimo acima da inflação, com limite de aumento real de 2,5%.

Não haverá aumento para o Bolsa Família. A proposta do governo é de um orçamento de R$ 158,6 bilhões para o programa, o mesmo valor de 2025, sem previsão de reajuste no benefício, mas o governo quer turbinar outros programas sociais