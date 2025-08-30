'Passei 16 anos sem conseguir voltar', diz advogada carioca nos EUA

Para evitar que famílias gastem dinheiro com consultas que não terão resultado, Larissa diz que implementou um processo de triagem rigoroso em seu escritório. Segundo ela, a recepcionista é responsável por essa filtragem inicial, a partir de uma lista de perguntas estratégicas para identificar casos sem chance de legalização.

A advogada afirmou que não cobra por atendimentos que sabe que não vão resultar em sucesso. "Para mim, é tipo grana de sangue, porque eu sei que não vai ter caso. Eu sei que nada vai sair dali", afirmou ela. Quando não há perspectiva de legalização, ela diz que prefere oferecer informação gratuita.

Para lidar com a alta procura, o escritório realiza uma vez por mês consultas gratuitas de 15 minutos. Casos envolvendo crianças "são os mais dolorosos" para ela.

"Como na minha experiência, eu sei que você não escolheu vir pra cá. Você não pegou uma arma, colocou na cabeça dos seus pais e falou 'eu quero ir pra América, me leva pra América de qualquer jeito nesse momento', então essas consultas me matam", disse Larissa.

A advogada explicou que o objetivo de seu escritório é orientar os clientes antes mesmo do embarque, prevenindo erros e reduzindo riscos, com parcerias no Brasil e atuação forte em redes sociais: "A gente está focando no brasileiro antes de ele ir. Porque, uma vez que você entrar, é uma correria, já que o visto de turista dura apenas seis meses. Então, nosso foco é ajudar o brasileiro antes de ele pegar o voo".

'Sofri violência doméstica nos EUA sem saber que lei me protegia'

Casamentos tóxicos e violentos ainda prendem imigrantes a relações abusivas por medo de perder o Green Card, afirmou Larissa. A própria advogada só descobriu após anos de sofrimento que a lei migratória protege vítimas de violência doméstica, permitindo o pedido de residência independente do agressor.