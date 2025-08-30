'Sofri violência nos EUA sem saber de lei protetora', diz advogada

Você não precisa ficar casado com alguém que está te violentando só para manter o Green Card, porque a lei migratória protege você, imigrante, nessa situação. Larissa Salvador

Nos EUA, a Lei Federal de Violência Contra a Mulher (Violence Against Women Act - VAWA) concede proteção e status legal para vítimas de violência doméstica, abuso sexual e outras formas de violência de gênero, independentemente de seu status migratório.

'Criei empresa após traição de amiga'

Um momento de decepção profissional foi o que levou a advogada a fundar o escritório Salvador Law, em 2019. Seu pai deu o pontapé para a ideia após ver a filha sendo rejeitada em uma sociedade pela ex-chefe.

Meu pai falou: 'Larissa, você entende do negócio? Então, para quê você vai continuar trabalhando pra construir o sonho dos outros enquanto você pode construir o seu próprio? Larissa Salvador

Larissa contou que a ex-chefe também era sua amiga. "Eu era gerente do escritório dela. Ela me prometeu sociedade no segundo ou terceiro ano em que eu estava lá, até que um dia ela disse 'olha, eu não vou te fazer sócia e nem vou aumentar o seu salário', um pouco depois de eu ter passado na OAB", contou a advogada.