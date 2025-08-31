Escritório filtra casos para evitar gastos com vistos: 'Grana de sangue'

A advogada afirmou que não cobra por atendimentos que sabe que não vão resultar em sucesso. "Para mim, é tipo grana de sangue, porque eu sei que não vai ter caso. Eu sei que nada vai sair dali", afirmou ela. Quando não há perspectiva de legalização, ela diz que prefere oferecer informação gratuita.

Para lidar com a alta procura, o escritório realiza uma vez por mês consultas gratuitas de 15 minutos. Casos envolvendo crianças "são os mais dolorosos" para ela.

"Como na minha experiência, eu sei que você não escolheu vir pra cá. Você não pegou uma arma, colocou na cabeça dos seus pais e falou 'eu quero ir pra América, me leva pra América de qualquer jeito nesse momento', então essas consultas me matam", disse Larissa.

Antes de fundar o escritório Salvador Law, a carioca e sua família perderam o status legal e, sem nenhuma orientação, viveram de forma ilegal no país por 13 anos.

Ela relatou não ter conseguido voltar ao Brasil para o enterro da avó, além da separação familiar, consequências dolorosas da vida indocumentada que afeta milhares de brasileiros.