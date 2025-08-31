Volta de aves à Expointer simboliza vitória gaúcha sobre Newcastle e gripe

A retomada dos pássaros é muito importante, porque o nosso pavilhão é o segundo ou o terceiro mais visitado da feira. Nesses dois anos em que nós não comparecemos, tanto os pássaros como as aves, o público sentiu falta. Quando houve a notícia da retomada, de nós voltarmos para cá, foi uma coisa sensacional para todos. Para o público, para ver, conhecer, e para o criador, para poder transmitir para aqueles que querem saber, que querem ter uma informação mais detalhada até que tenha os seus próprios animais.

Pedro Cordeiro, proprietário do Criadouro Corfeiro, de Porto Alegre

Cuidados especiais foram tomados pela organização para garantir a segurança.