5º e último lote de restituição do IRPF será pago em setembro; veja data

Quem não foi contemplado com a restituição do Imposto de Renda 2025 nos quatro primeiros lotes ficará incluído no quinto e último pagamento, programado para 30 de setembro.

Datas de pagamento da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já liberado)

2º lote: 30 de junho (já liberado)

3º lote: 31 de julho (já liberado)

4º lote: 29 de agosto (já liberado)

5º e último lote: 30 de setembro

Ordem de prioridade para recebimento

Os primeiros a receber a restituição são os idosos, com prioridade inicial para pessoas a partir de 80 anos. Na sequência, entram os contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e aqueles com doenças graves. De acordo com a Receita Federal, caso haja empate, tem preferência quem entregou a declaração antes.