Bolsa Família de setembro: veja calendário de pagamentos do benefício

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma leva em consideração o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os pagamentos ocorrem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês.

A única exceção é em dezembro, quando o repasse é antecipado para que todas as famílias recebam antes do Natal, sendo finalizado no dia 10.