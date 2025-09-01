Calendário de pagamentos do INSS de setembro é liberado; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente ao mês de setembro de 2025. A liberação seguirá a numeração final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade nos repasses.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão seus valores depositados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que ganham acima do piso nacional terão os créditos realizados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS processa mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões são destinados a quem recebe até o salário mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões correspondem a segurados com rendimentos superiores.