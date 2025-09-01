Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: consulte datas das retiradas

No modelo padrão — o chamado saque-rescisão —, quando ocorre demissão sem justa causa, o trabalhador recebe todo o saldo do FGTS, além da multa rescisória de 40%, quando aplicável.

O valor do saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser retirado em até 60 dias.

Como aderir à modalidade?

A escolha pelo saque-aniversário é opcional e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. Nessas plataformas, é preciso informar uma conta bancária para crédito do valor, que, segundo a Caixa, cai em até 5 dias úteis após a solicitação feita dentro do mês de aniversário.

Também é possível voltar ao saque-rescisão pelo app, desde que não haja antecipação contratada. Nesse caso, a mudança só passa a valer 25 meses após o pedido.

Qual o valor do saque?

O montante liberado depende de uma alíquota que varia entre 5% e 50% do saldo total das contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional que cresce conforme o valor acumulado.