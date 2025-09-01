Bolsa abre em alta e dólar opera estável à espera de dados do Brasil e EUA

O Ibovespa também abriu em alta de 0,22%, aos 141.740 pontos, por volta das 10h32. O movimento mantém o avanço do último pregão, quando o principal índice acionário da Bolsa de Valores bateu novo recorde ao alcançar 141.422 pontos, com alta de 0,26%.

Com feriado nos EUA, o que deve diminuir o volume de negociações no mercado global, os investidores locais concentram as atenções em dados e eventos relevantes ao longo da semana. O IBGE publica amanhã (2) o resultado do PIB do segundo trimestre de 2025, um dos indicadores mais relevantes para avaliar o ritmo da economia brasileira.

A agenda doméstica desta segunda-feira também traz uma série de indicadores relevantes. O PMI (Índice de Gerentes de Compras) para a indústria do Brasil, compilado pela S&P Global, caiu a 47,7 em agosto, de 48,2 em julho, chegando ao nível mais baixo desde junho de 2023 e ao quarto mês seguido abaixo de 50, marca que separa crescimento de contração. O mercado também aguarda o IPC-S da primeira quadrissemana de agosto, que deve mostrar a evolução dos preços ao consumidor em meio à persistência de pressões inflacionárias.

Início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, amanhã, também está no radar do mercado. O processo deve se estender até 12 de setembro, em até oito sessões, envolvendo apresentação de relatório, sustentações orais e leitura dos votos dos ministros da Primeira Turma do STF. Caso seja condenado, Bolsonaro pode perder seus direitos políticos e enfrentar penas severas de prisão, o que representa um marco político de forte peso para o país.

O impacto, no entanto, vai além da política doméstica e pode vir com novas sanções contra o Brasil. Segundo mostra a colunista Mariana Sanches, o presidente dos EUA, Donald Trump, acompanha em tempo real o desenrolar do julgamento e já sinalizou a possibilidade de adotar novas sanções contra o Brasil. Estão sobre a mesa medidas como a cassação de vistos de ministros e familiares, a extensão de sanções financeiras contra autoridades, a retirada de produtos brasileiros da lista de exceções ao tarifaço de 50% e até a aplicação da Lei Magnitsky a outros integrantes do STF e do Judiciário.