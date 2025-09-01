'Evite ir ao aeroporto', diz advogada sobre pessoas sem Green Card nos EUA

A advogada destacou que aeroportos são pontos de fiscalização reforçada pelo CBP (agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, responsável por controlar entradas e saídas dos EUA) e polícia.

"Não chegue perto do aeroporto, porque as polícias estão ali. Você já esperou todo esse tempo, um pouquinho mais não vai te matar. Então, sossega, respira fundo. Vamos passar por esse momento de crise, e daqui a pouco o Green Card chega", alertou a advogada.

O tempo médio de análise dos pedidos, segundo a advogada, varia conforme a região. "Se você está no sul da Flórida, por exemplo, como Palm Beach, Broward, Miami, está demorando, em média, um ano e meio", afirmou ela.

A residência permanente, conhecida como Green Card, permite que o imigrante viva legalmente no país e faça viagens internacionais. No entanto, há limites. "Você não pode ultrapassar seis meses fora dos Estados Unidos", destacou Larissa. "Uma vez que você passa desse período, o governo pode questionar se você ainda está residindo no país, já que o Green Card é para morar nos Estados Unidos."

Ela ainda esclareceu que a residência não dá direito automático à cidadania nem substitui o passaporte do país de origem. "Isso só vem depois, com a naturalização", disse ela.

'Procura cresceu, mas lei migratória não mudou'

A demanda por consultas no escritório Salvador Law aumentou mais de 80% nos últimos meses. Mas, segundo a advogada, isso não significa que mais pessoas estejam conseguindo se legalizar.