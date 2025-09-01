Leilão do Santander tem 245 imóveis com descontos e lance de R$ 21,2 mil

O Santander realiza nesta terça-feira um leilão de 245 imóveis com descontos que ultrapassam os 60%.

O que aconteceu

O leilão é totalmente online e começa na parte da manhã. Os imóveis podem ser adquiridos à vista ou de forma parcelada, em até 420 meses.

O maior desconto está em um lote na cidade de Pérola, no Paraná. Avaliado em R$ 151 mil, o imóvel está sendo vendido a partir de R$ 50 mil (67% de deságio).