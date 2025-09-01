Ludmilla voa com Latam para marcar abertura do The Town

A Latam realizou um voo especial hoje (1º) para anunciar a 'abertura oficial' do The Town, festival de música que acontece entre os dias 6 e 14 de setembro, em São Paulo.
O voo Rio-São Paulo teve um show de Ludmilla. Entre os convidados, estavam fãs da cantora selecionados na promoção 'Você feat Ludmilla', promovida em parceria com o Spotify.
A experiência também teve a participação de outros patrocinadores do festival, como Bauducco, Eisenbahn e iFood, além da distribuição de brindes. O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).
A Latam tem investido pesado em alguns festivais de música no Brasil. É a companhia aérea oficial do Rock in Rio Brasil desde 2019, esteve no primeiro The Town, realizado em 2023 e patrocinou a primeira edição do show 'Todo Mundo no Rio' este ano, com o show da Lady Gaga, em Copacabana.
Seja nos palcos ou nas alturas, queremos criar conexão emocional com os participantes. E isso começa antes do início do festival. O público busca experiências, não apenas atrações.
Mariana Karrer, head de marketing da Latam Brasil
No espaço da companhia aérea do The Town deste ano, o público poderá explorar uma simulação da cabine Premium Economy da empresa. O espaço de 80 metros quadrados terá dois andares, ficará de frente para o palco 'The One' e marcará o relançamento do programa de fidelidade Latam Pass.
O UOL Mídia e Marketing conversou com a executiva. Confira:
Como funciona a estratégia da Latam em relação a patrocínios de festivais e o território da música?
Acreditamos que a música traz elementos para diferentes públicos, diversidade, e celebra a cultura local e internacional, o que se alinha com o que queremos propor ao nosso passageiro.
Esses grandes festivais têm potencial para alcançar e reunir muitas pessoas. Nosso objetivo é elevar a experiência de viagem dessas pessoas que se deslocam para estar no evento.
A marca precisa criar uma conexão com o público, indo além de uma relação transacional. Por meio desses eventos, conseguimos trazer a marca para perto das pessoas em um momento feliz de suas vidas, e estimulamos o engajamento orgânico nas redes sociais, tanto para quem está presente fisicamente quanto para quem acompanha à distância.
São eventos que trazem artistas internacionais inéditos, ao mesmo tempo que valorizam artistas nacionais e emergentes, promovendo a diversidade da música e da cultura brasileira.
Além da experiência, há a geração de leads. Como vocês tentam capturar esses consumidores para que eles comprem passagens e lembrem do patrocínio, trazendo-os para o site ou aplicativo?
Nossa estratégia é muito mais de médio e longo prazo, e não de tiro curto. Não temos a expectativa de que todos que visitam nosso stand se tornem nossos clientes em 3 meses. Nosso principal objetivo é que a Latam seja a primeira marca escolhida quando a pessoa pensa em companhia aérea.
O patrocínio é uma das ferramentas para criar essa proximidade com o brasileiro, mostrando que a Latam se importa com o Brasil. O retorno sobre o investimento (ROI) é calculado pensando na construção da nossa marca através de consistência, comunicação e experiência, em vez de resultados de curto prazo.
