Ludmilla voa com Latam para marcar abertura do The Town

A Latam realizou um voo especial hoje (1º) para anunciar a 'abertura oficial' do The Town, festival de música que acontece entre os dias 6 e 14 de setembro, em São Paulo.

O voo Rio-São Paulo teve um show de Ludmilla. Entre os convidados, estavam fãs da cantora selecionados na promoção 'Você feat Ludmilla', promovida em parceria com o Spotify.

A experiência também teve a participação de outros patrocinadores do festival, como Bauducco, Eisenbahn e iFood, além da distribuição de brindes. O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).



A Latam tem investido pesado em alguns festivais de música no Brasil. É a companhia aérea oficial do Rock in Rio Brasil desde 2019, esteve no primeiro The Town, realizado em 2023 e patrocinou a primeira edição do show 'Todo Mundo no Rio' este ano, com o show da Lady Gaga, em Copacabana.