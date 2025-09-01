Mais rico do mundo, Elon Musk tem R$ 781 bilhões de vantagem para 2º lugar

Mais rico do planeta pelo 16º mês consecutivo, Elon Musk aumentou sua fortuna em relação ao mês passado e tem US$ 144,7 bilhões (R$ 781,4 bilhões) a mais que o segundo colocado, de acordo com estimativas da Forbes divulgadas neste 1º de setembro.

O que aconteceu

Musk tem uma fortuna de US$ 415,6 bilhões (R$ 2,24 trilhões), US$ 14,4 bilhões (R$ 77,8 bilhões) a mais que no mês passado. Ele detém o título de pessoa mais rica do mundo desde maio de 2024.

O fundador da montadora de veículos elétricos Tesla e da fabricante de foguetes SpaceX é seguido por Larry Ellison, da Oracle, que tem patrimônio de US$ 270,9 bilhões (R$ 1,46 trilhão). Ele permanece como o segundo mais rico do mundo pelo terceiro mês consecutivo.