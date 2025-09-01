Novidade no board: Philips Walita cria cargo de 'Chief Airfryer Officer'

A Philips Walita anuncia que terá um novo cargo entre seu C-level, diretores da marca: o C.A.O.: 'Chief Airfryer Officer'.
A escolhida para o cargo foi a criadora de conteúdo Bruna Hermogenes, dona do perfil @cozinheja no Instagram, onde tem quase 2 milhões de seguidores. Os cursos online e e-books de Bruna já somam mais de 60 mil alunos no mundo.
Conhecida como 'rainha da airfryer', Bruna vai trabalhar com a marca para aprofundar a relação da Philips com o público, ampliar seu reconhecimento e conquistar uma nova geração de consumidores. A campanha foi criada pela agência Growth Comunicações.
Essa é uma collab que nasceu pronta. Criar o cargo de Chief Airfryer Officer foi uma forma de materializar algo que os consumidores já sentiam: que o coração da cozinha da Bruna pertence à Philips Walita.
Thais Nascimento, diretora de marketing da Philips Walita para América Latina
Veja o vídeo publicado hoje sobre a parceria: