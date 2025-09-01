Quando será o próximo pagamento do Auxílio Gás em 2025? Veja data

O valor repassado equivale a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 quilos, definido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Para se ter uma ideia, em abril o repasse foi de R$ 108 por domicílio.

Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até meio salário mínimo. Também estão entre os contemplados os lares que já recebem o Bolsa Família ou outros auxílios sociais.

Os repasses são realizados em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o beneficiário não tenha uma conta ativa, a Caixa abre automaticamente uma poupança digital em seu nome. O saque pode ser feito em até 120 dias após a liberação do crédito.