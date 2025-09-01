Alvo de operação da PF, Reag negocia venda de bloco de investimentos

Empresa diz não haver garantia de que as negociações serão confirmadas. Entre as incertezas aparecem a celebração de documento vinculante e a consumação de qualquer transação, definição de preço, estrutura final ou cronograma.

Reag Investimentos é uma das principais gestoras de patrimônio do Brasil. O núcleo se define como a gestora "mais independente" e descarta qualquer elo com a rede bancária. O bloco possui cerca de R$ 299 bilhões sob sua administração, conforme a edição mais recente do Ranking de Gestão da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) de fevereiro de 2025.

Sede da Reag Investimentos foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto. Na semana passada, agentes da PF e da Receita Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na empresa. As suspeitas apontam o envolvimento no esquema de fraudes e lavagem de dinheiro de uma facção criminosa no ramo de combustíveis.

Empresa mantém um processo de expansão desde 2023. Com uma série de aquisições, a Reag assumiu as casas de crédito Empírica e Quasar e finalizou a compra da plataforma de contratação de serviços GetNinjas. No final do ano passado, as aquisições envolveram a Berkana Patrimônio e a Hieron Patrimônio Familiar.

Lei a íntegra do fato relevante

A REAG INVESTIMENTOS S.A. ("REAG Investimentos") e a REAG CAPITAL HOLDING S.A. ("REAG RHOLSA" e, em conjunto com a Reag Investimentos, as "Companhias"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 44/2021, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que a REAG RHOLSA encontra-se em tratativas visando potencial alienação do bloco de controle da REAG Investimentos1 com potenciais interessados independentes.