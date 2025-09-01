Salário mínimo: valor do piso nacional foi atualizado em 2025; veja

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de o novo valor estar em vigor desde janeiro, o depósito só aparece no mês seguinte, pois os salários são sempre pagos após o período trabalhado. Assim, a correção passa a ser percebida no contracheque de fevereiro.

O piso nacional corresponde ao menor valor que um empregado pode receber por mês em atividade formal. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, programas assistenciais e direitos trabalhistas.