5º lote de restituições do Imposto de Renda: veja data de pagamento

Colaboração para o UOL
Imposto de Renda
Imposto de Renda Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo

Quem não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2025 nos quatro primeiros lotes será contemplado no quinto e último repasse, previsto para 30 de setembro.

Datas da restituição do IR 2025

  • 1º lote: 30 de maio (pago)
  • 2º lote: 30 de junho (pago)
  • 3º lote: 31 de julho (pago)
  • 4º lote: 29 de agosto (pago)
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Prioridade no recebimento

O pagamento é feito em ordem de preferência. Primeiro, os contribuintes com 80 anos ou mais; depois, pessoas acima de 60 anos, cidadãos com deficiência ou portadores de doenças graves. Caso haja empate, recebe antes quem entregou a declaração mais cedo.

Fila de prioridade definida pela Receita Federal:

  1. Idosos com 80 anos ou mais
  2. Idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves
  3. Contribuintes cuja renda principal venha do magistério
  4. Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo PIX
  5. Demais contribuintes

Como consultar a restituição do IRPF?

A verificação é feita pelo site da Receita Federal, informando CPF, data de nascimento e ano-base (2025).

As atualizações são disponibilizadas todos os meses. Caso o contribuinte ainda não tenha sido incluído no lote e não haja pendências, aparecerá apenas a mensagem "em fila de restituição".

