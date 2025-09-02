5º lote de restituições do Imposto de Renda: veja data de pagamento

Quem não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2025 nos quatro primeiros lotes será contemplado no quinto e último repasse, previsto para 30 de setembro.

Datas da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (pago)

2º lote: 30 de junho (pago)

3º lote: 31 de julho (pago)

4º lote: 29 de agosto (pago)

5º e último lote: 30 de setembro

Prioridade no recebimento

O pagamento é feito em ordem de preferência. Primeiro, os contribuintes com 80 anos ou mais; depois, pessoas acima de 60 anos, cidadãos com deficiência ou portadores de doenças graves. Caso haja empate, recebe antes quem entregou a declaração mais cedo.