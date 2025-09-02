5º lote de restituições do Imposto de Renda: veja data de pagamento

Quem não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2025 nos quatro primeiros lotes será contemplado no quinto e último repasse, previsto para 30 de setembro.
Datas da restituição do IR 2025
- 1º lote: 30 de maio (pago)
- 2º lote: 30 de junho (pago)
- 3º lote: 31 de julho (pago)
- 4º lote: 29 de agosto (pago)
- 5º e último lote: 30 de setembro
Prioridade no recebimento
O pagamento é feito em ordem de preferência. Primeiro, os contribuintes com 80 anos ou mais; depois, pessoas acima de 60 anos, cidadãos com deficiência ou portadores de doenças graves. Caso haja empate, recebe antes quem entregou a declaração mais cedo.
Fila de prioridade definida pela Receita Federal:
- Idosos com 80 anos ou mais
- Idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves
- Contribuintes cuja renda principal venha do magistério
- Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo PIX
- Demais contribuintes
Como consultar a restituição do IRPF?
A verificação é feita pelo site da Receita Federal, informando CPF, data de nascimento e ano-base (2025).
As atualizações são disponibilizadas todos os meses. Caso o contribuinte ainda não tenha sido incluído no lote e não haja pendências, aparecerá apenas a mensagem "em fila de restituição".
