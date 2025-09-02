Agro reúne 39 dos 300 bilionários brasileiros na Forbes; veja o top 10

O agronegócio brasileiro reúne 39 bilionários entre os 300 brasileiros que integram a Lista Forbes Bilionários 2025.

O que aconteceu

Todos eles apresentam fortunas acima de R$ 1 bilhão. Juntos, eles detêm R$ 382,8 bilhões em patrimônio, mostrando o agro como um dos setores mais relevantes na formação de grandes fortunas no país.

A lista mostra a diversidade de ramos do 'agro bilionário'. Estão presentes acionistas e controladores de empresas de alimentos, proteína animal, papel e celulose, fertilizantes, agroenergia, grãos, madeira e grandes conglomerados de bebidas com capital nacional.