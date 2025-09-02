Auxílio Gás 2025: veja quando acontece a próxima rodada de pagamentos

O benefício corresponde a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Para comparação, em abril o valor pago foi de R$ 108 por família.

Têm direito ao repasse os lares com renda de até meio salário mínimo por pessoa, além de famílias já contempladas pelo Bolsa Família ou outros programas de assistência social.

O depósito é realizado em contas correntes ou digitais. Se o beneficiário não possuir conta ativa, a Caixa Econômica cria automaticamente uma poupança digital em seu nome. O saque pode ser efetuado em até 120 dias após a liberação.