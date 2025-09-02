Calendário do Bolsa Família de setembro: veja datas de pagamento

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma segue o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do beneficiário, e os pagamentos são realizados nos dez últimos dias úteis de cada mês.

A única exceção ocorre em dezembro, quando as datas são adiantadas para que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando os depósitos no dia 10.