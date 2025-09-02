Dólar sobe, e Bolsa recua com PIB e julgamento de Bolsonaro no foco

O dólar voltou a disparar hoje, superando R$ 5,45, enquanto o Ibovespa abriu o pregão em forte queda. O movimento reflete a combinação de incertezas externas e internas: investidores reagem à desaceleração do PIB brasileiro, que cresceu 0,4% no segundo trimestre, e ao início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode gerar tensões políticas e econômicas adicionais.
O que está acontecendo
Dólar abriu em forte alta contra o real, mas diminuiu o ritmo de ganhos. Às 11h33, a moeda norte-americana subia 0,31%, vendida a R$ 5,456, mas na primeira hora dos negócios chegou a alcançar o valor de R$ 5,501, o ponto mais alto do dia, ao subir mais de 1%. O dólar turismo, usado por quem viaja, também avançava 0,72%, cotado a R$ 5,685.
Movimento de valorização da moeda norte-americana é seguido por outros mercados. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, subia 0,39%, aos 98,07 pontos. A alta da divisa no exterior é influenciada pela aversão a ativos de risco na reabertura do mercado dos Estados Unidos, que esteve fechado ontem por conta de um feriado.
Ibovespa abriu o pregão com forte queda de mais de 1%. Às 11h22, o principal índice acionário da Bolsa de Valores diminuía o ritmo de perdas, caindo 0,45%, aos 140.651 pontos.
Incertezas se acumulam e deixam investidores cautelosos com risco, por isso, eles tendem a comprar dólar como proteção. Isso aumenta o preço da moeda norte-americana e o movimento também é acompanhado pela venda de ações da Bolsa de Valores brasileira, o que pressiona o Ibovespa para baixo. Segundo operadores, há uma desconfiança em torno da política fiscal e temor com possíveis sanções adicionais do governo Donald Trump caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja condenado na ação que apura a trama golpista.
O mercado acompanha o início do julgamento de Bolsonaro e teme retaliações econômicas e tensões diplomáticas. Instituições financeiras monitoram o caso de perto, temendo impactos negativos nos fluxos de capital, especialmente se a crise ganhar escala internacional. O setor bancário teme, principalmente, os efeitos da aplicação da Lei Magnitsky, sobretudo após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino determinar que leis estrangeiras não têm validade imediata no país.
Ações ordinárias, com direito a voto, do Banco do Brasil (BBAS3) caem quase 3%. O movimento de queda é seguido pelas ações ordinárias e preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos, também das instituições financeiras Itaú (ITUB3 e ITUB4), Bradesco (BBDC3 e BBDC4), BTG (BPAC3 e BPAC4) e Santander (SANB3). A exceção, até o momento, são os papéis preferenciais do Santander (SANB4), com alta de 0,54%.
Os agentes também repercutem o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. O PIB cresceu 0,4% e confirma a trajetória de desaceleração da economia nacional, após a alta de 1,4% registrada no primeiro trimestre. Apesar de positivo e levemente acima da projeção dos analistas, o avanço mostra perda de tração. Na comparação anual, ou seja, frente ao segundo trimestre de 2024, a economia cresceu 2,2%, o menor ritmo desde o início de 2022.
O resultado pode reforçar apostas de que há espaço para cortes adicionais na taxa Selic, caso a inflação siga sob controle e o ritmo da economia permaneça moderado. Entre os destaques positivos, os setores de serviços e o consumo das famílias atingiram novos recordes, refletindo uma demanda interna que resiste ao ambiente de juros elevados. Por outro lado, a fraqueza em investimentos e na indústria limita um crescimento mais robusto.
Do outro lado do hemisfério, o foco está no PMI industrial dos EUA, que subiu a 53,0 em agosto, abaixo da leitura preliminar, de 53,3. Ao ultrapassar a marca 50, o indicador aponta que a manufatura do país saiu da zona de contração e passou a se expandir. Segundo a S&P Global, essa é a maior melhora das condições operacionais do setor desde maio de 2022. O índice de atividade do setor industrial dos Estados Unidos também subiu de 48,0 pontos em julho para 48,7 pontos em agosto, de acordo com o ISM (Instituto para Gestão de Oferta).
Dia de baixa nas Bolsas da Ásia e Europa
Bolsas da Ásia fecharam em sua maioria em queda. O índice Hang Seng caiu 0,47% em Hong Kong, assim como o Taiex recuou 0,23% em Taiwan. Na China continental, o dia também foi de perdas, com queda de 0,45% do Xangai Composto e 2,04% do Shenzhen Composto. Apenas o índice Nikkei, no Japão e o sul-coreano, Kospi, avançaram 0,29% e 0,94%, respectivamente.
Os investidores aguardam os desdobramentos do tarifaço dos EUA. Na sexta-feira (29), o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos considerou ilegal a maioria das tarifas globais impostas por Trump, sob alegação de emergência nacional. O governo do republicano, no entanto, tem até outubro para recorrer da decisão.
Bolsas da Europa também operam majoritariamente em baixa. Por volta das 10h20, o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 1,43%. Os investidores repercutem o aumento dos juros de títulos de mais longo prazo de governos da região e apontam preocupações fiscais na avaliação de dados de inflação da zona do euro, que vieram levemente acima do esperado. A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da região acelerou para 2,1% em agosto, contrariando previsão de que permaneceria no nível de 2% de julho. A meta oficial do Banco Central Europeu (BCE) é de 2%.
Os principais índices dos EUA também abriram em baixa com os investidores preocupados com a legalidade das tarifas comerciais. O Dow Jones caía 0,56% na abertura, enquanto p S&P 500 abriu em baixa de 0,91% e o Nasdaq Composite recuava 1,72%.
Com informações da Reuters e Estadão
