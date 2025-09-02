Dólar sobe, e Bolsa recua com PIB e julgamento de Bolsonaro no foco

Ibovespa abriu o pregão com forte queda de mais de 1%. Às 11h22, o principal índice acionário da Bolsa de Valores diminuía o ritmo de perdas, caindo 0,45%, aos 140.651 pontos.

Incertezas se acumulam e deixam investidores cautelosos com risco, por isso, eles tendem a comprar dólar como proteção. Isso aumenta o preço da moeda norte-americana e o movimento também é acompanhado pela venda de ações da Bolsa de Valores brasileira, o que pressiona o Ibovespa para baixo. Segundo operadores, há uma desconfiança em torno da política fiscal e temor com possíveis sanções adicionais do governo Donald Trump caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja condenado na ação que apura a trama golpista.

O mercado acompanha o início do julgamento de Bolsonaro e teme retaliações econômicas e tensões diplomáticas. Instituições financeiras monitoram o caso de perto, temendo impactos negativos nos fluxos de capital, especialmente se a crise ganhar escala internacional. O setor bancário teme, principalmente, os efeitos da aplicação da Lei Magnitsky, sobretudo após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino determinar que leis estrangeiras não têm validade imediata no país.

Ações ordinárias, com direito a voto, do Banco do Brasil (BBAS3) caem quase 3%. O movimento de queda é seguido pelas ações ordinárias e preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos, também das instituições financeiras Itaú (ITUB3 e ITUB4), Bradesco (BBDC3 e BBDC4), BTG (BPAC3 e BPAC4) e Santander (SANB3). A exceção, até o momento, são os papéis preferenciais do Santander (SANB4), com alta de 0,54%.

Os agentes também repercutem o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. O PIB cresceu 0,4% e confirma a trajetória de desaceleração da economia nacional, após a alta de 1,4% registrada no primeiro trimestre. Apesar de positivo e levemente acima da projeção dos analistas, o avanço mostra perda de tração. Na comparação anual, ou seja, frente ao segundo trimestre de 2024, a economia cresceu 2,2%, o menor ritmo desde o início de 2022.

O resultado pode reforçar apostas de que há espaço para cortes adicionais na taxa Selic, caso a inflação siga sob controle e o ritmo da economia permaneça moderado. Entre os destaques positivos, os setores de serviços e o consumo das famílias atingiram novos recordes, refletindo uma demanda interna que resiste ao ambiente de juros elevados. Por outro lado, a fraqueza em investimentos e na indústria limita um crescimento mais robusto.