PIB do 2º trimestre vai evidenciar sinais de desaceleração

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga às 9h o desempenho da economia nacional no segundo trimestre de 2025. As expectativas apontam para a confirmação da desaceleração do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) nas comparações anual e trimestral.

O que aconteceu

Dados do PIB devem mostrar desaceleração da economia. As projeções indicam que os dados a serem apresentados vão manter a trajetória de crescimento, mas confirmar o terceiro período consecutivo de perda de força da economia na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, com avanço projetado de 2,1%. O mesmo é esperado para o confronto com o primeiro trimestre deste ano, que deve resultar na alta de somente 0,3%.

Entre janeiro e março, a economia nacional avançou 2,9%, na comparação com o mesmo período do ano passado. O cenário positivo resultou no crescimento de 1,4% em relação aos últimos três meses de 2024. Tal desempenho positivo foi impulsionado pelo agronegócio, que cresceu em meio à colheita da supersafra de grãos.