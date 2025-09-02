Mais de 20 anos de casa e fala cinco idiomas: quem é o novo CEO da Nestlé

Em 2020, passou para a Unidade Estratégica de Negócios de Café da Nestlé, onde foi responsável por moldar a estratégia global e impulsionar a inovação para as marcas de café Nescafé e Starbucks. Ele assumiu o cargo de CEO da Nespresso em julho de 2024, onde, segundo a empresa, 'acelerou o crescimento e criou um forte impulso'.

Estou honrado pela confiança que o Conselho depositou em mim, e é um privilégio assumir a responsabilidade de liderar a Nestlé rumo ao futuro. Abraço plenamente a direção estratégica da empresa, bem como o plano de ação em vigor para impulsionar o desempenho da Nestlé Philipp Navratil, novo CEO da Nestlé, em comunicado oficial

Philipp Navratil nasceu na Suíça, em 1976. Ele é casado, tem dois filhos e fala cinco idiomas: alemão, italiano, inglês, espanhol e francês.

Philipp é reconhecido por seu impressionante histórico de alcançar resultados em ambientes desafiadores. Conhecido por sua presença dinâmica, ele inspira equipes e lidera com um estilo de gestão colaborativo e inclusivo. O Conselho está confiante de que ele impulsionará nossos planos de crescimento e acelerará os esforços de eficiência. Não estamos mudando o rumo da estratégia e não perderemos o ritmo no desempenho Paul Bulcke, presidente da Nestlé

3º CEO em um ano

Philipp Navratil é o terceiro CEO da Nestlé em apenas um ano. Antes de Laurent Freixe, Mark Schneider já havia deixado o cargo em agosto de 2024 por baixo desempenho.