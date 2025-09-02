PIB perde força e cresce 0,4% no 2º trimestre; expansão anual é de 2,2%

A economia brasileira perdeu fôlego e cresceu 2,2% no segundo trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado, mostram dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em relação aos primeiros três meses deste ano, o PIB (Produto Interno Bruto) avançou 0,4%. Apesar da desaceleração, a atividade atingiu o maior patamar da série histórica, iniciada em 1996.

Como foi o PIB

Economia nacional cresce 2,2% em um ano. A variação para o período entre abril e junho considera uma comparação com o igual período de 2024. Na base de referência, a taxa é a menor desde 2020, quando o PIB encolheu 10,1% no primeiro período afetado pelos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

Resultado confirma perda de força do PIB. Apesar de positivo, o avanço mantém a sequência de desaceleração da economia nacional observada desde o terceiro trimestre do ano passado. Na comparação entre todos os períodos, a alta anual é a menor desde o primeiro trimestre de 2022 (1,5%).