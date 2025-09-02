Governo admite desaceleração 'em ritmo mais acentuado do que o previsto'

A SPE (Secretaria de Política Econômica) do Ministério da Fazenda reconheceu que a economia brasileira sofreu uma "desaceleração em ritmo mais acentuado" no segundo trimestre. Ainda assim, a expectativa do governo para o crescimento econômico neste ano permanece mantida em 2,5%.

O que aconteceu

SPE avalia que o crescimento do PIB foi alinhado com as expectativas. Em nota emitida após a divulgação oficial do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o órgão destaca que a perda de força da economia foi mais forte do que a prevista no Boletim MacroFiscal divulgado em julho. A avaliação considera que o relatório foi apresentado ainda sem dados antecedentes consolidados.

Cenário para o terceiro trimestre permanece desafiador, avalia a SPE. O cenário adverso considera o aumento das taxas de juros e da inadimplência. "O mercado de trabalho segue resiliente, podendo impulsionar a atividade junto ao pagamento dos precatórios e à recente expansão do crédito consignado ao trabalhador", avalia a nota do órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.