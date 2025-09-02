Por que 'Não tem preço' faz sucesso até hoje? Chefe da Mastercard conta

A executiva foi entrevistada no episódio #220 do programa Mídia ao Marketing, que foi ao ar nesta semana — veja, acima, a entrevista na íntegra.

Confira outros destaques da entrevista:

Todos os brasileiros economicamente ativos já têm um cartão. Quem pode ter, tem. As pessoas nunca escolheram tanto a bandeira. As fintechs democratizaram o acesso a bancos e meios de pagamento. Hoje, o jogo é sobre escolher qual cartão as pessoas vão usar.

a partir de 1:08

A maneira que olhamos para como competir é uma combinação de experiência, de ofertas e benefícios e da conexão do consumidor com a marca. Essa tríade compõe nossa proposta de valor.

a partir de 3:44

Nosso marketing é baseado em paixões. Antes de qualquer segmentação, perguntamos qual a paixão daquela pessoa. A experiência é uma parte central de tudo isso. Nosso portifólio de patrocínios, que vai de Copa América ao guia Michelin, mostra isso.

a partir de 7:31