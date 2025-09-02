Por que o bitcoin caiu em agosto e o que esperar em setembro?

Além disso, eventos como anúncios de políticas monetárias, dados de inflação ou decisões regulatórias nos EUA aumentam a tensão e tradicionalmente reduzem o apetite ao risco nesse período, afirma o especialista. No entanto, neste mês, uma mudança nos juros americanos pode beneficiar o bitcoin.

De acordo com a ferramenta FedWatch, que analisa a probabilidade de queda de juros nos EUA, 91,8% do mercado esperam que o Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) reduza a taxa básica do país em 0,25 ponto percentual na reunião deste mês, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano. Normalmente, cortes de juros beneficiam ativos de risco, como o bitcoin, por reduzirem a atratividade da renda fixa. Mas esse efeito pode já estar precificado, na avaliação de Gutierrez.

"Os agentes econômicos já ajustaram suas expectativas para esse movimento. Isso significa que, se o Fed confirmar o corte, o impacto imediato pode ser limitado, uma vez que ele já está no preço. O efeito positivo tende a ser marginal, e não necessariamente impulsionará o mercado no curto prazo", afirma.

Lago, da Financial Move, pensa diferente. Ele disse que não acredita em padrões fixos de calendário, como "mês bom" ou "mês ruim", e acha que o possível corte de juros ainda pode ter efeito positivo no BTC.

"O que realmente importa agora é a política monetária: se o corte de juros vier, a tendência é de alta; se não vier, de queda. O chamado 'setembro vermelho' [outro nome para o período negativo] não se sustenta diante desse cenário", argumenta.

Vale investir agora?

O bitcoin é negociado na faixa dos US$ 108 mil na manhã de hoje. Para os especialistas consultados, ainda há risco de correção, com suporte (nível de preço que o ativo pode chegar antes de subir novamente) em US$ 100 mil. Isso torna a entrada no curto prazo mais arriscada.