Por que o bitcoin caiu em agosto e o que esperar em setembro?

Alguns dos fatores que explicam a baixa, segundo especialistas, são: realização de lucros por traders, menor volume de negociações no hemisfério norte por causa das férias de verão — que reduz a liquidez — e sinais de uma possível "altseason", nome dado ao período em que outras criptos passam a se valorizar mais do que o bitcoin.
Realização de lucros
Tasso Lago, fundador da Financial Move, diz que o bitcoin e o mercado cripto vinham de um rali consistente, com apenas algumas correções no caminho. "Naturalmente, em movimentos de forte alta, ocorrem ondas de realização de lucros e ajustes de alavancagem", falou.
Alavancagem é quando o investidor opera com mais dinheiro do que tem, tomando recursos emprestados da exchange para ampliar sua posição. Isso pode multiplicar os ganhos, mas também aumenta o risco de perdas.
Agosto do desgosto?
Nos Estados Unidos e na Europa, julho e agosto são meses de férias. Nesses períodos, é comum que gestores de fundos, analistas e traders tirem uma folga, o que diminui o volume de negociações e diminui a liquidez. E isso também afeta o bitcoin.
"Desde 2013, tivemos apenas quatro meses de agosto no positivo para o bitcoin, enquanto oito no negativo", afirma Matheus Gutierrez, analista de criptoativos da Levante Investimentos.
A hora das concorrentes do bitcoin?
No mercado cripto, existe uma métrica chamada "dominância do bitcoin" para medir a participação relativa do bitcoin no mercado em relação às outras.
Quando está alta, significa que investidores buscam mais a segurança do bitcoin, que é a cripto mais consolidada. Quando cai, indica que as altcoins (termo usado para identificar qualquer cripto diferente do bitcoin) começam a ganhar espaço e uma altseason pode estar em curso.
A dominância do bitcoin caiu de 64,4% no final de junho para 57,5% no final de agosto, segundo dados da plataforma CoinMarketCap. Em contrapartida, a do ethereum (ETH) pulou de 8,9% para 14,1%, e a das demais criptos de 26,5% para 28,5%.
"Nós tivemos a altseason, que é quando as pessoas estão com muito lucro em bitcoin e vendem bitcoin para comprar as altcoins. Aconteceu muito isso em agosto, e a gente tem essa certeza por conta da queda da dominância do bitcoin", diz Mychel Mendes, diretor financeiro da plataforma de investimentos em ativos tokenizados Tokeniza.
O que esperar para setembro?
Assim como agosto, setembro também costuma ser um mês difícil para o bitcoin. Nos últimos 11 anos, em oito meses de setembro a maior criptomoeda do mercado terminou no negativo, com queda média de cerca de 4,78%.
"Setembro é historicamente desafiador para valores mobiliários — e o bitcoin segue esse padrão [de retornos historicamente baixos], conhecido como 'September effect' [efeito setembro, em inglês]", diz Gutierrez, da Levante Investimentos.
Além disso, eventos como anúncios de políticas monetárias, dados de inflação ou decisões regulatórias nos EUA aumentam a tensão e tradicionalmente reduzem o apetite ao risco nesse período, afirma o especialista. No entanto, neste mês, uma mudança nos juros americanos pode beneficiar o bitcoin.
De acordo com a ferramenta FedWatch, que analisa a probabilidade de queda de juros nos EUA, 91,8% do mercado esperam que o Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) reduza a taxa básica do país em 0,25 ponto percentual na reunião deste mês, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano. Normalmente, cortes de juros beneficiam ativos de risco, como o bitcoin, por reduzirem a atratividade da renda fixa. Mas esse efeito pode já estar precificado, na avaliação de Gutierrez.
"Os agentes econômicos já ajustaram suas expectativas para esse movimento. Isso significa que, se o Fed confirmar o corte, o impacto imediato pode ser limitado, uma vez que ele já está no preço. O efeito positivo tende a ser marginal, e não necessariamente impulsionará o mercado no curto prazo", afirma.
Lago, da Financial Move, pensa diferente. Ele disse que não acredita em padrões fixos de calendário, como "mês bom" ou "mês ruim", e acha que o possível corte de juros ainda pode ter efeito positivo no BTC.
"O que realmente importa agora é a política monetária: se o corte de juros vier, a tendência é de alta; se não vier, de queda. O chamado 'setembro vermelho' [outro nome para o período negativo] não se sustenta diante desse cenário", argumenta.
Vale investir agora?
O bitcoin é negociado na faixa dos US$ 108 mil na manhã de hoje. Para os especialistas consultados, ainda há risco de correção, com suporte (nível de preço que o ativo pode chegar antes de subir novamente) em US$ 100 mil. Isso torna a entrada no curto prazo mais arriscada.
Porém, no horizonte de longo prazo, o bitcoin segue atrativo — desde que o investidor conheça seu perfil de risco e entenda a volatilidade do ativo, ressaltam os especialistas.
"A demanda do bitcoin segue muito crescente, então, por mais que tenha variações, a cotação tende a subir no médio prazo", diz Mendes, da da Tokeniza.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.