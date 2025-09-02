Fraudes no INSS: CGU abre processos contra 3 empresas e 38 associações

A CGU (Controladoria-Geral da União) instaurou processos administrativos de responsabilização contra 38 associações e três empresas, relacionados às fraudes que resultaram em descontos ilegais a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O que aconteceu

CGU identificou condutas praticadas pelas associações. Com a abertura dos processos, as associações terão a oportunidade de se defender e, após o contraditório, haverá definição sobre a responsabilidade de cada uma delas. Segundo o órgão, a diversidade das tipologias encontradas no esquema revela a sofisticação de algumas entidades para garantir o sucesso da fraude.

Novos processos se unem aos 12 já instaurados pelo INSS. As investigações permanecem em andamento e apuram o pagamento de propina a agentes públicos. As entidades responderão também pela fraude nos registros dos descontos associativos.