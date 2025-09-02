Salário mínimo de 2025 passou por reajuste de 7,5%; confira o valor atual

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser pago aos trabalhadores em fevereiro, já com o novo valor fixado em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja valendo desde janeiro, o depósito foi feito apenas no mês seguinte, já que os salários são pagos sempre após o período trabalhado. Dessa forma, a correção aparece no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo representa o menor valor mensal que um empregado pode receber de forma legal pelo serviço prestado. Além disso, serve como referência para o cálculo de benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais do governo federal.