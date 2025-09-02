Saque-aniversário do FGTS 2025: saiba se você pode retirar o seu

No sistema tradicional (saque-rescisão), em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador pode sacar todo o montante da conta, incluindo a multa de 40% paga pelo empregador.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser realizado dentro de um prazo de até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. Durante o cadastro, é necessário indicar uma conta bancária para o crédito. Caso a solicitação seja feita no mês do aniversário, a Caixa Econômica informa que o valor será liberado em até cinco dias úteis.

Quem quiser retornar à modalidade de saque-rescisão também pode fazer o pedido pelo aplicativo, desde que não tenha antecipações contratadas. No entanto, a mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Qual o valor do saque?

O montante liberado depende de uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o total dos saldos existentes nas contas do trabalhador, somada a uma parcela adicional conforme o valor acumulado.