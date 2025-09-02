Crescimento do Brasil desacelera, mas juros só devem cair no ano que vem

Os sinais já emitidos pelo BC sobre a inflação reduzem as projeções de corte para este ano. "O Banco Central já falava que até o fim do ano não ia acontecer nada. Aí veio o presidente dos EUA, Donald Trump, e piorou a situação para o Brasil", diz Paulo Feldmann, professor da FIA Business School sobre a sobretaxa de 50% contra a importação de produtos brasileiros. "Não dá para imaginar que o Banco Central vá reduzir essa taxa neste ano ainda. Os discursos são de que a inflação não está sob controle."

De fato, o mercado aposta em inflação acima da meta no final do ano. O boletim Focus prevê um IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede oficialmente a inflação brasileira) de 4,85%. Só no ano que vem os analistas preveem inflação de 4,31%, colada na tolerância de 1,5 ponto percentual acima da meta, que é 3%. Em 2027, a inflação finalmente ficaria abaixo de 4%: 3,94%.

Mesmo com a Selic desacelerando o consumo, ele continua forte, gerando inflação. "A tendência é que a gente chegue até o final de 2025 ainda com uma Selic de 15% ou um corte de 0,25%, para 14,75%, mas num cenário bastante otimista", diz Jorge Ferreira dos Santos Filho, economista e professor de Administração da ESPM.

A desaceleração econômica de agora foi projetada no fim do ano passado. Em novembro de 2024, o Copom elevou a Selic de 10,75% para 11,25% e só parou de aumentar a taxa em julho, quando a manteve em 15%. "Esperava-se que a economia tivesse esse arrefecimento agora porque, ao encarecer o custo do crédito, o efeito sobre o consumo [que reduz] demora cerca de seis meses", explica Antonio Ricciardi, economista do Banco Daycoval. "A gente está vendo os efeitos desfasados de política monetária."

Mesmo com a desaceleração da economia, não teremos alta da Selic, mas ela também não será reduzida, havendo espaço para isso só no ano que vem.

Marisa Rossignoli, do Conselho Regional de Economia

Otimismo

Alguns analistas são mais otimistas. "Mantemos a projeção de início do ciclo de cortes já em dezembro de 2025", afirma Costa, da ASA.