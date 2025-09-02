Senado aprova texto final da PEC que tira precatórios da meta fiscal

Precatórios são dívidas judiciais da União, de estados e municípios já reconhecidas pela Justiça e que devem ser pagas. A PEC retira essas despesas do teto de gastos e dá dez anos para inclusão gradual dos valores na meta fiscal.

Mecanismo começa a ser usado em 2027. A cada ano, 10% do total de precatórios passará a ser incorporado à meta prevista na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Assim, ao final de dez anos, o valor total estará dentro da meta.

Dispositivo de inclusão gradual foi negociado com o governo Lula. Houve conversas do relator, Baleia Rossi (MDB-SP), com o Planalto. O mecanismo ajuda o Executivo a fechar as contas a partir de 2027. Pelas regras atuais, todos os precatórios teriam que entrar no limite de gastos do arcabouço fiscal e ser contabilizados na meta a partir de 2027.

PEC tratava apenas das dívidas dos municípios. Quando passou pela primeira vez na Casa, os senadores incluíram no texto as regras para os estados. Já na comissão especial que tratou do tema na Câmara, entraram os precatórios da União.

Como vai funcionar

Estados e municípios devem comprometer recurso. A proposta define compromisso da Receita Corrente Líquida de 1% a 5%, ajustado conforme o estoque de dívidas judiciais. Haverá revisão a cada dez anos.