Anatel dá 60 dias para operadoras e bancos aderirem ao 'Não Me Perturbe'

O Não Me Perturbe permite, de forma fácil e gratuita, evitar a oferta de produtos e serviços por meio de contato telefônico provenientes de operadoras e bancos. "Importante destacar que o bloqueio solicitado não se aplica a ligações que forem realizadas ao consumidor para confirmação de dados, prevenção a fraudes, realização de cobranças e retenção de solicitações de portabilidade, com ou sem oferta de refinanciamento", ressalta o comunicado.

Não Me Perturbe: como funciona

É possível se inscrever através do site www.naomeperturbe.com.br. Para consultar a solicitação ou realizar o desbloqueio, basta acessar a plataforma com o login e senha. O bloqueio ocorrerá em até 30 dias corridos a partir da data de solicitação.

Através desta plataforma, o usuário que não desejar receber chamadas de telemarketing poderá realizar seu cadastro, informando o número de telefone que deseja realizar o bloqueio e a prestadora para a qual não deseja receber chamadas. Uma vez cadastrado um telefone fixo ou móvel, os bancos e as operadoras participantes do serviço não poderão realizar qualquer oferta de operações de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito Consignado (Bancos) ou oferta de Telefone móvel, telefone fixo, TV e Internet (Prestadoras) para esse telefone.

As prestadoras serão monitoradas por meio da quantidade de notificações apresentadas na plataforma Não Me Perturbe pelos usuários e poderão ser penalizadas em caso de descumprimento dos compromissos assumidos. "Logo, é muito importante informar o número de telefone que ligou. Caso tenha recebido a ligação em um fixo e não consiga saber o número, informe a data e horário da ligação", diz o site oficial do Não Me Perturbe.