Auxílio Gás 2025: veja calendário com as próximas datas de pagamento

O valor transferido equivale a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 quilos, definido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o benefício pago foi de R$ 108 por domicílio.

Podem receber as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, além daquelas que já participam do Bolsa Família ou de outros programas sociais.

O repasse é feito em contas bancárias, seja corrente ou digital. Quando o beneficiário não possui conta ativa, a Caixa abre automaticamente uma poupança digital em seu nome. O saque pode ser realizado em até 120 dias após a disponibilização do crédito.