Cade vê indício de cartel e suspende rotas compartilhadas de Azul e Gol

Se esse prazo for desrespeitado, será caracterizada situação de "gun jumping". Isso ocorre quando duas empresas fazem um acordo de cooperação sem notificar a autarquia que zela pela livre concorrência. Se isso ocorrer, o acordo será cancelado, e apenas as passagens já emitidas serão preservadas.

Segundo presidente do Cade, Gustavo Augusto de Lima, o arranjo apresenta "indícios de divisão de mercado" e prática de cartel. "Chama a atenção o cancelamento de rotas em que o concorrente não tem posição dominante. Isso não é conclusivo, mas há indício, sim, de divisão de mercado. Isso não poderia ocorrer", disse.

Juntas, as duas empresas detém cerca de 60% do mercado de aviação doméstico. Essa fatia supera os 40% da concorrente Latam, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Lima fez advertência às companhias aéreas. "As empresas não podem dar expectativas ao mercado, aos seus colaboradores, fazer isso por mais de um ano e achar que é normal", disse Lima. "Não pode ficar anunciando sonhos de verão com mais de um ano de antecedência e achar que o Cade vai olhar como se fosse normal."

Depois de receber o contrato, o Cade vai se debruçar sobre os termos da associação. O relator do caso, conselheiro Carlos Jacques, escreveu que não há necessidade de notificar o Cade quando acordos de codeshare são celebrados entre companhias locais e internacionais, com prazo limitado. O acerto entre Gol e Azul, no entanto, envolve duas grandes empresas nacionais, além de valer por tempo indeterminado.

Procurada, a Gol disse que não vai comentar a decisão. A Azul ainda não havia se pronunciado até a publicação desta reportagem.