Cade vê indício de cartel e suspende rotas compartilhadas de Azul e Gol

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) decidiu hoje que as companhias aéreas Azul e Gol devem deixar de estabelecer novos voos compartilhados, o chamado "codeshare", até que o órgão de defesa da concorrência analise os termos do acordo firmado entre as empresas, suspeitas de formarem um cartel.
O que aconteceu
O codeshare permite que um voo de uma companhia também seja vendido sob o código de outra. Teoricamente, isso daria aos passageiros mais opções de rotas e horários em um único bilhete de viagem.
O Tribunal do Cade avaliou hoje se o acordo deveria ter sido submetido ao órgão. Por unanimidade, ficou decidido que Azul e Gol terão 30 dias para notificar o Cade sobre os termos do acordo, anunciado no ano passado.
Se esse prazo for desrespeitado, será caracterizada situação de "gun jumping". Isso ocorre quando duas empresas fazem um acordo de cooperação sem notificar a autarquia que zela pela livre concorrência. Se isso ocorrer, o acordo será cancelado, e apenas as passagens já emitidas serão preservadas.
Segundo presidente do Cade, Gustavo Augusto de Lima, o arranjo apresenta "indícios de divisão de mercado" e prática de cartel. "Chama a atenção o cancelamento de rotas em que o concorrente não tem posição dominante. Isso não é conclusivo, mas há indício, sim, de divisão de mercado. Isso não poderia ocorrer", disse.
Juntas, as duas empresas detém cerca de 60% do mercado de aviação doméstico. Essa fatia supera os 40% da concorrente Latam, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).
Lima fez advertência às companhias aéreas. "As empresas não podem dar expectativas ao mercado, aos seus colaboradores, fazer isso por mais de um ano e achar que é normal", disse Lima. "Não pode ficar anunciando sonhos de verão com mais de um ano de antecedência e achar que o Cade vai olhar como se fosse normal."
Depois de receber o contrato, o Cade vai se debruçar sobre os termos da associação. O relator do caso, conselheiro Carlos Jacques, escreveu que não há necessidade de notificar o Cade quando acordos de codeshare são celebrados entre companhias locais e internacionais, com prazo limitado. O acerto entre Gol e Azul, no entanto, envolve duas grandes empresas nacionais, além de valer por tempo indeterminado.
Procurada, a Gol disse que não vai comentar a decisão. A Azul ainda não havia se pronunciado até a publicação desta reportagem.
*Com Estadão Conteúdo e Reuters
