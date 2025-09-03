BC rejeita compra do Master pelo BRB

O BC (Banco Central) indeferiu hoje a operação de aquisição pelo banco estatal BRB (Banco de Brasília) de ações do banco Master, de acordo com comunicado ao mercado, conforme havia antecipado a Folha de S.Paulo. A análise do BC era o último passo regulatório necessário para a operação ser finalizada.

O que aconteceu

Contrato será rescindido. Em decorrência do indeferimento, o contrato de compra e venda de ações será rescindido de acordo com seus termos e condições. O BRB afirmou no fato relevante que manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados a respeito de quaisquer desdobramentos.

Decisão rápida. Nos últimos dias, Master, BRB e BC tinham chegado ao desenho final da operação, que previa a compra de 58% do capital social total do Master pelo BRB, sendo 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais. A operação envolvia originalmente R$ 50 bilhões em ativos— deixando de fora R$ 23 bilhões considerados problemáticos e de baixa liquidez.