BC rejeita compra do Master pelo BRB

O BC (Banco Central) indeferiu hoje a operação de aquisição pelo banco estatal BRB (Banco de Brasília) de ações do banco Master, de acordo com comunicado ao mercado, conforme havia antecipado a Folha de S.Paulo. A análise do BC era o último passo regulatório necessário para a operação ser finalizada.
O que aconteceu
Contrato será rescindido. Em decorrência do indeferimento, o contrato de compra e venda de ações será rescindido de acordo com seus termos e condições. O BRB afirmou no fato relevante que manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados a respeito de quaisquer desdobramentos.
Decisão rápida. Nos últimos dias, Master, BRB e BC tinham chegado ao desenho final da operação, que previa a compra de 58% do capital social total do Master pelo BRB, sendo 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais. A operação envolvia originalmente R$ 50 bilhões em ativos— deixando de fora R$ 23 bilhões considerados problemáticos e de baixa liquidez.
Contexto
Compra foi anunciada em março. A operação em questão referia-se à compra de ações do banco Master conforme os termos e condições de um contrato de compra e venda de ações celebrado entre o BRB e os acionistas controladores em 28 de março de 2025. Na ocasião, O BRB adquiriu 100% das ações preferenciais e 49% das ordinárias, passando a deter 58% do capital total do banco de Daniel Vocaro.
Definição ocorre um dia após Centrão lançar ofensiva contra autonomia do BC. Ontem, o PP (Partido Progressistas) recolheu assinaturas para aprovar pedido de urgência na tramitação de um projeto de lei que permite ao Congresso destituir presidentes e diretores do BC. Hoje, somente o presidente da República tem essa atribuição. Pelo projeto, a Câmara autorizaria a abertura do processo, mas a votação final seria feita pelo Senado.
Haddad criticou o projeto. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a iniciativa do Centrão. "Realmente não vejo nenhuma razão para esse projeto, não vejo nenhum motivo para ele caminhar", disse.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.