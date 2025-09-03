Bolsa Família de setembro: veja datas de pagamento do benefício

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm datas confirmadas, conforme divulgou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma é organizado de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Os pagamentos costumam ser feitos nos dez últimos dias úteis do mês, com uma única exceção em dezembro, quando os depósitos são antecipados para que todos recebam antes do Natal, finalizando no dia 10.