Haddad critica projeto que autoriza Congresso a demitir diretores do BC

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a iniciativa do Centrão de colher assinaturas para a tramitação de um PL (projeto de lei) que autorizaria o Congresso a demitir presidentes e diretores do Banco Central.

O que aconteceu

Haddad manifestou preocupação com a aceleração do projeto. O ministro classifica a urgência defendida por parlamentares do Centrão como "preocupante". Ele afirma que o tema não passou pelo governo e nem mesmo pelo BC. "Realmente não vejo nenhuma razão para esse projeto, não vejo nenhum motivo para ele caminhar", afirma Haddad ao questionar as intenções por trás da proposta.

Projeto foi apresentado em 2021 e estava em modo de espera. A proposta criticada por Haddad altera a legislação que determinou a autonomia do BC. O texto em questão estabelece que diretores e o presidente da autoridade monetária poderão ser exonerados por decisão do Congresso sempre que "a condução das atividades do Banco Central for incompatível com os interesses nacionais".