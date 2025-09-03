Hugo Rodrigues deixa WMcCann: 'Uma das decisões mais difíceis da carreira'

O publicitário Hugo Rodrigues deixou o cargo de chairman da agência WMcCann, que atende a conta publicitária de clientes como Banco do Brasil, Chevrolet, Latam, Grupo Petrópolis, Reckitt, Sanofi e Seara, entre outros.
Rodrigues comandou a agência por oito anos, sendo os cinco primeiros como CEO e, os três últimos, como chairman da operação. Renata Bokel é CEO da WMcCann desde 2023.
Segundo comunicado da empresa, Hugo é acionista da empresa e 'sua participação societária será tratada conforme os acordos previamente estabelecidos'.
'Esta é, sem dúvida, uma das decisões mais difíceis e dolorosas da minha carreira. É uma despedida repleta de afeto, porque amo nossos clientes e admiro profundamente a equipe que construímos. Minha jornada não termina aqui. Tenho uma fome incessante de aprender. Uma curiosidade que carrego desde a infância — ensinada por meus pais, fortalecida por minha esposa, nutrida pela vida e pela fé', afirmou Rodrigues.
Para Daryl Lee, CEO Global do McCann Worldgroup, 'Hugo deixou uma marca profunda em como pensamos, lideramos e trabalhamos como agência. Ele aumentou a diversidade na comunidade WMcCann, especialmente ao empoderar mulheres líderes, instituiu uma cultura de desenvolvimento profissional contínuo e trouxe uma filosofia de lutar para que clientes e suas marcas vencessem no mercado'.
Hugo participou duas vezes do programa Mídia e Marketing, em 2020 e em 2025. Na primeira, o executivo lembrou que 'propaganda não concorre com propaganda' - e, sim, com entretenimento. 'Estamos trabalhando para transformar marcas e pessoas, tornar isso um grande relacionamento, numa troca que seja boa para os dois lados'.
Neste ano, ao comentar sobre os 100 anos da GM no Brasil, Hugo reforçou que a propaganda movimenta a economia mundial. 'O mercado de mídia é o que praticamente movimenta as big techs. Tanto que o investimento não para de crescer. O segredo (de cada campanha) é nos colocarmos como coadjuvantes de uma história construída em cima de cada sonho realizado'.
