Mastercard Black passa a exigir gasto mínimo para acesso grátis a salas VIP

Está valendo desde a última segunda-feira a nova regra do Mastercard Black para acesso grátis às salas VIP do Aeroporto de Guarulhos em voos internacionais.

O que aconteceu

Até então, o portador (titular ou adicional) precisava apenas apresentar seu cartão Mastercard Black (emitido no Brasil) e o cartão de embarque para ter acesso à Sala VIP Lounge e ao Lounge Mastercard Black, localizadas no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Agora, será preciso que o cliente alcance um gasto mínimo no cartão no último trimestre.